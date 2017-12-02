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Sivasspor'a moral ziyareti

- Kangal Vefa Derneği, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor'da teknik heyet ve futbolculara antrenman öncesi baklava ikram etti

Sivasspor'a moral ziyareti


ANKARA (AA) - Kangal Vefa Derneği, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor'da teknik heyet ve futbolculara antrenman öncesi baklava ikram ederek moral verdi.

Kırmızı-beyazlılar, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maç öncesi son antrenmanını MKE Ankaragücü'nün Beştepe'deki tesislerinde yaptı. İdman öncesi tesislere gelen dernek yetkilileri, teknik direktör Samet Aybaba ve futbolculara maçta başarılar diledi.

Dernek başkanı Önder Karakartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşayan Sivaslılar olarak takımlarını Gençlerbirliği maçında yalnız bırakmak istemediklerini belirterek, "Takıma moral olması için çiçek ve baklava getirdik. Amacımız, yalnız olmadıklarını bilsinler, moral bulsunlar. Bu tür Anadolu takımları taraftar bulmakta zorlanıyor. Sivasspor gibi bir Anadolu takımı şehrimize geldiğinde sahip çıkılması lazım. Yarın da stattaki yerimizi alacağız." diye konuştu.

Dernek yönetim kurulu üyeleri Bülent Karadağ, Nuh Karabay ve Osman Karakuş da takıma başarılar dileyerek, futbolculara baklava dağıttı.

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