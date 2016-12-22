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Sivasspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 16. haftada sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla...

Sivasspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 16. haftada sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla süren antrenmanda futbolcular, açma ve germe hareketleri yaptı. Top kapma çalışmasının ardından yarı sahada oynanan çift kale maçla idman sona erdi.

İdmana sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan katılmadı, defans oyuncusu Hasan Hatipoğlu ise takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 13.30'da kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.


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Adana DemirsporFutbolSivassporTFF 1. Lig
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