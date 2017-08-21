Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra dar alanda geçiş çalışması gerçekleştirdi. Aybaba, çalışma sırasında futbolcuları sık sık uyararak taktikler verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı devam eden sol bek Ziya Erdal ve kaleci Ali Şaşal Vural, takımdan ayrı çalıştı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.