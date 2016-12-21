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Sivasspor'da transfer

- Kırmızı-beyazlı ekip, Sloven milli futbolcu Dejan Kelhar'ı kadrosuna kattı

Sivasspor'da transfer


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Sloven milli futbolcu Dejan Kelhar ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda görüşmelere başladığı Azerbaycan'ın Gebele takımında forma giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu Kelhar'ı Sivas'a getirtti.

Kelhar, kulüp başkan vekili Erdal Sarılar'ın ofisinde, sezon sonuna kadar kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

İki kez Slovenya Milli Takımı formasını giyen tecrübeli stoper, 2012 yılında Samsunspor'da da oynamıştı.

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Dejan KelharFutbolSivassporTFF 1. Lig
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