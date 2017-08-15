Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 19 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Daha sonra açma-germe ve pas çalışması yapıldı.

Sakatlıkları bulunan kaleci Ali Şaşal Vural ve defans oyuncusu Ziya Erdal ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan John Boye katılmadı. Yeni transfer Fildişi Sahilli golcü Cyriac da takımla çalıştı.





- Aybaba: "İlk galibiyetimizi almak istiyoruz"





Teknik direktör Samet Aybaba, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor mağlubiyetiyle lige kötü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor maçında galibiyet hedeflediklerini aktaran Aybaba, "Oyuncularımız da çok üzgünler. Onlar da hem antrenmanda hem maçta Akhisar Belediyespor karşılaşmasının tam tersi bir görüntü vereceklerdir. Malatyaspor iyi başladı. Zor bir maç ama biz ilk galibiyet almak istiyoruz." diye konuştu.

Aybaba, transferlerle ilgili ise "Üç transferimiz daha var, onları da gerçekleştirip hemen takıma katmak istiyoruz." dedi.

Oyunculardan Vitali Djakov da açıklamasında, takım arkadaşlarıyla uyum sağlama sürecinde olduğunu belirterek, "İkinci maçta daha iyi bir performans ve uyum sağlayarak, iyi oynayacağız. Önümüzdeki hedefimize bakıyoruz ve ona konsantre olmamız gerekiyor. Umarım bu maç farklı bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Hakan Arslan ise Akhisar Belediyespor mağlubiyetini unuttuklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Malatyaspor maçında herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğine inanıyorum. Taraftara da tabii büyük iş düşüyor, taraftar desteğini bizden esirgemesin. Hedefimiz ligde üst sıralara tırmanmak olacak. Kimse ümitsizliğe kapılmasın, hedeflediğimiz istekli, arzulu Sivasspor'u herkese göstereceğiz."