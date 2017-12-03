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Sivasspor'un en farklı yenilgisi

- Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini aldı

Sivasspor'un en farklı yenilgisi


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini yaşadı.

Demir Grup Sivasspor, 2017-2018 sezonunda 14 haftalık bölümde 7. kez mağlup oldu.

Sezona deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Galatasaray'a 3-0, 4. haftada evinde Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor, 12. haftada da Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. 13. haftada Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, Gençlerbirliği karşısında bu sezonki en farklı yenilgisini aldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son üç hafta mağlubiyetten kurtulamadı.

Ligde 14 haftalık periyotta 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, bu süreçte kalesinde 25 gol gördü, rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

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Demir Grup SivassporFutbolGençlerbirliğiSüperlig
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