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Sivasspor'un en "hırçını" Ahmet Cebe

- Ahmet Cebe, geride kalan 16 haftalık periyotta 2 kırmızı ve 1 sarı kartla kırmızı-beyazlı ekibin en çok kart gören oyuncusu oldu - Sivasspor'da 16 haftada futbolcular 5 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartla cezalandırıldı

Sivasspor'un en


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünde Sivasspor'un en "hırçın" futbolcusu, Ahmet Cebe oldu.

Ligin ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı terleten futbolculardan 19'u kart gördü. Sivassporlu futbolcular, sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 40 sarı kartla cezalandırıldı.

Kart gören 19 oyuncu arasında 11 maçta 851 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Ahmet Cebe, 2 kırmızı ve 1 sarı kartla en "hırçın" isim olarak ön plana çıktı. Joan Oumari, Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Kerim Avcı birer kez kırmızı kart nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekipte en fazla sarı kartı da 6 kezle orta saha oyuncusu Galip Güzel gördü. Bu oyuncunun ardından Yiğit İncedemir, Leandro ve John Boye dörder sarı kartla en fazla cezalandırılan oyuncular arasında yer aldı.


- Kart gören oyuncular

Kırmızı-beyazlılarda geride kalan 16 haftalık periyotta kart gören isimler şöyle:


Futbolcu Kırmızı Kart Sarı Kart Ahmet Cebe 2 1 Joan Oumari 1 3 Ziya Erdal 1 1 Kerim Avcı 1 Galip Güzel 6 Yiğit İncedemir 4 Leandro 4 John Boye 4 Beykan Şimşek 3 Hakan Arslan 2 Çağatay Çeken 2 Ergin Keleş 2 Erkan Kaş 2 Hasan Hatipoğlu 1 Adem Koçak 1 İbrahim Öztürk 1 Burhan Eşer 1 Tolgahan Acar 1 Musa Sinan Yılmazer 1
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