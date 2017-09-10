Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Sivasspor'un iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi

- İç sahada 15'i TFF 1. Lig'de, 1'i Süper Lig'de son 16 lig maçında bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor'un evindeki yenilmezlik serisi, Kayserispor mağlubiyetiyle sonlandı - Kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 4. haftasında Denizlispor karşısında yaşamıştı

Sivasspor'un iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'de geçen sezon sahasında oynadığı son 15 maçta bileği bükülmeyen ve Süper Lig'de de bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek seriyi sürdüren Demir Grup Sivasspor, iç sahada 16 maç aradan sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Sivas temsilcisi geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki son 15 iç saha mücadelesinde 11 galibiyet elde etti, 4 beraberlik aldı. Süper Lig'deki ilk iç saha mücadelesini ligin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı veren kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmayı da 2-0 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Son 5 iç saha maçında kalesinde gol dahi görmeyen, 15'i TFF 1. Lig'de, 1'i Süper Lig'de son 16 lig maçında bileği bükülmeyen Demir Grup Sivasspor, dün Kayserispor karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle 16 maç aradan sonra evinde oynadığı bir maçta puan alamadı.

Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki son yenilgisini geride kalan 2016-2017 sezonunun 4. haftasında Denizlispor karşısında yaşamıştı.

Öte yandan, teknik direktör Samet Aybaba tarafından verilen bir günlük izin dolayısıyla günü dinlenerek geçiren kırmızı-beyazlı ekip, yarın kulüp tesislerinde toplanarak ligin 5. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5