Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Sivasspor'un kamp programı açıklandı

SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kamp programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonu devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda...

Sivasspor'un kamp programı açıklandı


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonu devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda oynanan Yeni Amasyaspor maçının ardından izin verilen Sivassporlu futbolcular, 2 Ocak 2017 Pazartesi günü Antalya Belek'te toplanarak, devre arası hazırlıklarını 9 Ocak'a kadar burada sürdürecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp süresince 2 hazırlık maçı yapacak.

Sivasspor, 5 Ocak 2017 Perşembe günü TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor ile 8 Ocak Cuma günü Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden FC Bakü ile hazırlık maçında karşılaşacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolKamp ProgramıSivassporTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.