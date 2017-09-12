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Slovenya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Slovenya, Letonya'yı 103-97 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

Slovenya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Slovenya, Letonya'yı 103-97 yenerek, yarı finale yükseldi.

Slovenya, 14 Eylül Perşembe günü yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Tempolu başlayan maçta iki takım da karşılıklı basketlerle skor bulurken, 4. dakika 10-10 berabere geçildi. Randolph, Vidmar, Doncic ve Dragic'in basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Slovenya, 9. dakikaya girilirken farkı 15 sayıya (30-15) çıkardı ve ilk periyodu 34-23 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Letonya, Dairis Bertans, Timma ve Porzingis'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 4 sayıya (40-36) indirdi. Baskılı mücadelesiyle oynunun kontrolünü eline geçiren Letonya, bu periyotta Doncic dışındaki oyuncularından istediği verimi alamayan Slovenya karşısında Davis Bertans, Dairis Bertans ve Blums ile skor bulmaya devam etti ve ilk yarıyı 55-51 üstün kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 11-0'lık seriyle başlayan Slovenya, 24. dakikada 62-55 öne geçti. Yıldız oyuncusu Porzingis'in faul problemi yüzünden bir süre kenarda oturmasından dolayı hem hücum hem de savunmada zorluk çeken Letonya karşısında Dragic ve Doncic ile skor bulmaya devam eden Slovenya, son periyoda 76-66 önde girdi.

Son çeyreğe Davis Bertans, Porzingis ve Dairis Bertans'ın basketleriyle başlayan Letonya, 34. dakikada farkı 2 sayıya (81-79) indirdi. Letonya, Davis Bertans ve Porzingis'in etkili performansıyla skoru lehine çevirmeye çalışırken, rakibine Dragic ve Doncic ile cevap veren Slovenya, son dakikaya 95-92 önde girdi. Son dakikada rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Slovenya, müsabakadan 103-97 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Bu arada karşılaşmanın son bölümünde Letonyalı oyuncu Kristaps Porzingis ile Slovenyalı oyuncu Anthony Randolph arasında gerginlik yaşandı. Slovenya potasının olduğu bölümde yaşanan gerginliğe Letonyalı Davis Bertans da dahil olunca, araya giren iki takımın diğer oyuncuları bu isimleri sakinleştirdi.

Muhabir: Ercan Çakar

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