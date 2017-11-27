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Sneijder 1 ay yok

- Nice'te forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Sneijder'in sakatlığı yüzünden bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Sneijder 1 ay yok


NICE (AA) - Fransa'nın Nice takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'in sakatlığı nedeniyle sahalardan bir ay uzak kalacağı duyuruldu.

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, kulüp merkezinde takım kaptanı Dante ile basın toplantısı düzenledi.

Ligde Olympique Lyon'a karşı 5-0 kaybettikleri maçı değerlendiren Favre, Hollandalı orta saha oyuncusu Sneijder'in bu karşılaşma öncesinde sakatlandığını kaydetti.

Favre, antrenman sırasında kalça kemiğinden sakatlanan Sneijder'in bir ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bu sezon sadece 8 resmi maça çıkan ve istenen performansı gösteremeyen Sneijder'in devre arasından sonra 13 Ocak'ta oynanacak Amiens mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

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FutbolLucien FavreNiceWesley Sneijder
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