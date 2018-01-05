Sneijder'in yeni takımı El-Gharafa

İSTANBUL (AA) - Katar ekibi El-Gharafa, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i transfer ettiklerini açıkladı.
Katar temsilcisinin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Sneijder'in El-Gharafa'ya katılacağını haber vermekten mutluluk duyarız. Taraftarlarımıza yeni yıl hediyesi olsun." ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'u getiren Katar temsilcisi, 12 Ocakta deplasmanda El-Ahli takımıyla karşılaşacak.
Ligde 11 haftada 11 puan toplayan El-Gharafa, 7. sırada yer alıyor.