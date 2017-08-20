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Sofuoğlu şampiyona liderinin ensesinde

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağını 2. sırada bitiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

Sofuoğlu şampiyona liderinin ensesinde

ANKARA (AA) - Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Almanya'da düzenlenen 8. ayak yarışında 2. oldu.

Almanya'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'nde koşulan sezonun 8. yarışı, 19 tur üzerinden yapıldı.

Kallio takımından Niki Tuuli'nin 6 sıra geriden başlama cezası alması nedeniyle 4. cepten kalkan Kawasaki Puccetti'den Kenan Sofuoğlu, startta yerini korudu.

Şampiyona liderliği için çekiştiği GRT Yamaha'dan Lucas Mahias'ın 3. turda geçtiği Kenan, 9. turda 4'üncü, 6 tur kala 3'üncü, 3 tur kala ise 2. sıraya tırmandı. Kenan, sondan 2. turda da GRT Yamaha'dan Federico Caricasulo'yu geride bırakarak liderliği aldı.

Kurallar gereği, tamamlanmış turdaki klasman geçerli olduğu için 17. turu lider geçen Kallio takımından Sheridan Morais birinci, Kenan 2'nci, Mahias ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 120'ye çıkaran Kenan, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

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AlmanyaKenan SofuoğluMotosikletSporSupersport
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