Sokakta oynamayan e-sporcu olamaz

E-spor yani elektronik spor, internetten organize bir grup halinde turnuva şeklinde oynanan dijital oyunlara deniyor. Bu bir strateji, savaş ya da araba yarışı olabiliyor. Son yıllarda Türkiye’de de federasyon haline gelerek profesyonel olarak oynanan bu oyunlar, büyük ödüller kazandırdığı gibi spor dalı olarak da kabul görmeye başladı.

E-spor öyle hızlı gelişiyor ki dünya markaları bu turnuvalara sponsor olmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Halihazırda şu ana kadar 266 milyon dolar kazanan e-sporcu var. Hem de bu bir genç kız. Adı Sasha Hostyn. Kendisi Kanadalı. Gerçek zamanlı strateji ve bilim kurgu türünde bir oyun olan StarCraft II’yi en iyi oynayan kişi.Türkiye’de de her yıl müthiş oyuncular yetişiyor ve kısa sürede isimlerini dünyaya duyurmayı başarıyor. Bunlar arasında yer alanvebaşarılarındaki kilit noktayı POSTA’ya açıklarken, ‘oyun bağımlısı’ olmamak için sosyal hayattan asla kopmamak gerektiğini, çünkü oyundaki beyin gücünün hayati önem taşıdığını söylediler.Oyunu başarı aracı olarak gördüm. Daha ilk zamanlarda bile ufak çaplı turnuvalara katılırdım. Her seferinde daha da iyi turnuvalarda oynayarak kendimi geliştirdim. Ailem her zaman bana destek oldu. Artık belli bir seviyeden sonra ise bu benim için bir oyun değil iş oldu, Bu yüzden ‘bağımlıyım’ diyemeyiz. Ben hayatımı buradan gelen kazançla sürdürüyorum. Aileme esporu meslek edinmek istediğimi dile getirdiğimde ise başta anlamadılar ve geleceğimden kaygılandılar. Ancak şuanda alttan yetişen çok fazla kişi var ve gençler daha ilkokul ve lise çağlarında bunu iş olarak görüp okullarını aksatıyorlar. Bu yanlış. Şuanda daha o yaşlarda tüm geleceğinizi kuracağınız bir iş değil. Gençlere tavsiyem, öncelikleri okulları olmalı. Bunu hobi olarak yaparken zaten yetenekleri varsa ve iyi çalışıyorlarsa zamanla iyi yerlere geleceklerdir. Ancak okullarını aksatıp sadece espora odaklanırlarsa geleceklerini mahvedebilirler.Profesyonel oyunculuk kariyerim rekabeti çok sevdiğim için başladı. Profesyonel oyuncuysanız günde minimum 6 saat oynamak zorundasınız. Oyun haricinde oyundan tanıştığım insanlar ve ailemle vakit geçiriyorum. Ailem oyuncu olmama bir çok kez karşı çıktı. İnterneti kestiler, bilgisayarımı elimden aldılar. Fakat oynamaya devam ettim ve bendeki azime çok şaşırdılar. Bir gün oynadığım oyunun Türkiye şirketi evimize gelip çekim yapmak istedi. Aileme Ferit, e-spor camiasında çok ünlü’ dediler ve turnuva finaline davet ettiler. Ortamdan çok etkilenmişlerdi. O günden sonra çok daha destekçi oldular. E-spordan bu zamana kadar 1 milyon TL kazandım. Dijital medya üzerinde projelere yatırım yapıyorum.Bağımlı olma durumu oynadığınız oyunun türüne ve aynı zamanda kişiye de bağlı. Bazı oyunlar refleks ve kas hareketleri gerektirirken bazıları ise beyin gücü gerektiriyor. Oyuncu arkadaşlara sağlık ve sosyal hayatlarına öncelik vermelerini, bu sayede oyunlardan daha fazla keyif alıp daha iyi odaklanabileceklerini söylemek istiyorum. Ailem, ben lise ve üniversitede bilgisayar programcılığı okuduğum için benden pek şikayetçi olmadı. Sürekli arkamda durdular ancak tabiki zaman zaman gelip dışarıda da bir hayat olduğunu anlattılar.1- Dota 22- Counter Strike Global Offensive3- Fortnite4- LeagueOfLegends (LoL)5- PlayerUnknow ’s Battlegrounds6- Overwatch7- Heroes Of Storm8- Heartstone9- Starcraft 210-Call of Duty WW2