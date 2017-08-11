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Soldado, resmen Fenerbahçe'de

- Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Soldado, resmen Fenerbahçe'de


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İspanyol forvet Roberto Soldado'yu 2+1 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İspanyol forvet Roberto Soldado ve kulübü Villarreal ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 32 yaşındaki forvet ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. İspanyol futbolcu Roberto Soldado ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz. " ifadeleri kullanıldı.

Roberto Soldado, 2015 yılında sözleşme imzaladığı Villarreal'de son iki sezonda 56 resmi karşılaşmada 13 gole imza attı.

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FenerbahçeFutbolRoberto SoldadoSüperligTransfer
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