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Soldado'dan 20 saniyede gol, 20 dakikada "hat trick"

- Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendiği maçta İspanyol santrforu Soldado, oyuna girdikten 20 saniye sonra gol atarken, 20 dakika içinde de "hat trick" yaptı - Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini de atan Soldado, 4 yıl sonra bir maçta "hat trick" sevinci yaşadı

Soldado'dan 20 saniyede gol, 20 dakikada


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendiği maçta İspanyol santrforu Roberto Soldado, oyuna girdikten 20 saniye sonra gol atarken, 20 dakika içinde de "hat trick" yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 devam ederken teknik direktör Aykut Kocaman, 61. dakikada Soldado'yu oyuna dahil etti. Karşılaşmada 60 dakika 20 saniye geride kalırken Aatıf Chahechouhe'nin yerine oyuna giren Soldado, tam 20 saniye sonra attığı şık golle sarı-lacivertli takımı 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe formasıyla 11. resmi maçında ilk golüne bu maçta ulaşan İspanyol santrfor, 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ikinci kez fileleri havalandırmanın mutluluğunu yaşadı. Maçın 81. dakikasında bir gol daha atan Soldado, 20 dakika içinde Sivas ekibinin ağlarını 3. kez havalandırdı.


- 4 yıl sonra "hat trick"


Soldado, 4 yıl sonra bir maçta 3 gol atarak "hat trick" yaptı.

İngiliz temsilcisi Tottenham forması giyerken, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık 2013'te Rus temsilcisi Anzhi'yle oynanan maçta 3 gol atan Soldado, takımının 4-1'lik galibiyetinde başrol oynamıştı.

Soldado, lig maçlarında ise 5 yılı aşkın bir süre sonra "hat trick" sevinci yaşadı. İspanyol santrfor ülkesinde Valencia formasıyla 18 Mart 2012'de 3-0 kazandıkları Athletic Bilbao maçında 3 gol birden atmıştı.

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