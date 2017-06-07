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Son şampiyon Djokovic elendi

Avusturyalı tenisçi Thiem, Fransa Açık tek erkekler çeyrek finalinde, son şampiyon Sırp Djokovic'i 3-0 yenerek rakibini turnuvanın dışına itti.

Son şampiyon Djokovic elendi

ANKARA(AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem, son şampiyon ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 11. günü, dün yağmur nedeniyle ertelenen tek erkeklerdeki çeyrek final müsabakalarıyla başladı.

Turnuvanın son şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 2016'da yarı final oynayan 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

2 saat 15 dakika süren mücadeleyi, 7-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 kazanan 23 yaşındaki Thiem, Djokovic karşısındaki 6. maçında ilk galibiyetini aldı ve yarı finale yükseldi.

Buraya 10'uncu şampiyonluk için gelen 4 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise kariyerinin ilk grand slam çeyrek finalini oynayan 20 numaralı seribaşı Pablo Carreno'nun karşısına çıktı.

İlk seti 6-2 kazanan Nadal, 2. sette de 2-0 öndeyken rakibinin sakatlığı yüzünden maçı terk etmesi sebebiyle yarı finalde Thiem'in rakibi oldu.

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Dominic ThiemFransa AçıkGrand SlamNovak DjokovicRafael NadalSporTenis
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