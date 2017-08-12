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Son şampiyon kötü başladı

- İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea, 2017-2018 sezonundaki ilk maçında sahasında Burnley'e 3-2 yenildi

Son şampiyon kötü başladı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Chelsea, 2017-2018 sezonundaki ilk maçında sahasında ağırladığı Burnley'e 3-2 mağlup oldu.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada mavi-beyazlılar, savunma oyuncusu Gary Cahill'in 14. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kaldı.

Rakibinin bir kişi eksik oynamasını iyi değerlendiren Burnley, 24 ve 43. dakikalarda Sam Vokes ile 39. dakikada Stephen Ward'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Chelsea, İspanya'nın Real Madrid takımından transfer ettiği Alvaro Morata'nın 69. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi takım, 81. dakikada Cesc Fabregas'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Londra ekibi, David Luiz'in 88. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı bire indirdi: 2-3.

Kalan bölümde Chelsea'nin beraberlik golünü bulma çabaları yeterli olmadı ve Burnley karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Huddersfield Town: 0-3

Everton-Stoke City: 1-0

Southampton-Swansea City: 0-0

West Bromwich Albion-Bournemouth: 1-0

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BurnleyChelseaFutbolPremier Lig
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