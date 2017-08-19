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Son şampiyon Monaco rekor kırdı

- Ligin üçüncü haftasında Metz'i tek golle mağlup eden Monaco, üst üste 15 maç kazanan ilk Fransız ekibi oldu

Son şampiyon Monaco rekor kırdı


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Metz deplasmanından üç puanla dönen Monaco, lig tarihinde üst üste 15 maç kazanarak rekor kırdı.

Ligde geçen sezon şampiyonluk turu atarak Paris Saint-Germain'in hegemonyasına son veren Monaco, Radamel Falcao'nun golüyle Metz'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 15 maça çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. 2009 yılında 14 maçlık seri yakalayan Bordeaux, bu alanda rekoru elinde bulunduruyordu.

Monaco, ligin ilk hafta mücadelesinde Toulouse'u 3-2, ikinci hafta ise Dijon'u 4-1 mağlup etmişti.


- Falcao boş geçmiyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ve Chelsea'de iki sezon kiralık forma giydikten sonra Monaco'ya geri dönen 31 yaşındaki Falcao, ilk üç haftada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Toulouse ve Metz'e birer gol atan Kolombiyalı yıldız oyuncu, ikinci hafta Dijon deplasmanında "hat-trick" yapmıştı.

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Fransa Futbol LigiMetzMonacoParis Saint GermainRadamel Falcao
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