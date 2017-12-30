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Son şampiyon Warriors evinde Hornets'a yenildi

- Golden State Warriors, sahasında Charlotte Hornets'e 111-100 mağlup oldu - Oklahoma City Thunder'ı 97-95 yenen Milwaukee Bucks, rakibinin altı maçlık galibiyet serisine son verdi

Son şampiyon Warriors evinde Hornets'a yenildi


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Charlotte Hornets'e 111-100 yenildi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Charlotte Hornets mağlubiyetiyle son 15 maçtaki 2. yenilgisini aldı.

Hornets'ta Dwight Howard 29 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Kemba Walker 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Frank Kaminsky ise 14 sayı ve 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Ev sahibi ekipte Kevin Durant'ın 27 ve Klay Thompson'ın 24 sayılık performansı galibiyete yetmedi.


- 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi


Deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 97-95 yenen Milwaukee Bucks, rakibinin altı maçlık galibiyet serisine son verdi.

Konuk ekipte Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 20 sayı, John Henson da 18 sayıyla galibiyette başrolü oynadılar.

Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook'un 40 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, Carmelo Anthony ve Jerami Grant'ın 12'şer sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.


- Atlanta Hawks deplasmanda yenildi


Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Atlanta Hawks, deplasmanda Toronto Raptors'a 111-98 yenildi.

Toronto Raptors'ta DeMar DeRozan 25 sayı, 5 asist, Jonas Valanciunas ve Delon Wright da 13'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmada 28 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 6 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle oynarken, Taurean Prince 30 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Washington Wizards-Houston Rockets: 121-103

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 111-98

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 119-107

Miami Heat-Brooklyn Nets: 87-111

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 120-128

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 95-97

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 101-111

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 100-111

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-121


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Anahtar Kelimeler:
Atlanta HawksErsan İlyasovaGolden State WarriorsOklahoma City ThunderRussell Westbrook
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