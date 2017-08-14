Son şampiyon, yeni sezona galibiyetle başladı





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2017-2018 sezonun ilk haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, lige iyi bir başlangıç yaptı.

Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2017-2018'de de aynı hedefi kovalayan siyah-beyazlı takım, rakibini her iki yarıda attığı gollerle mağlup etti. Pepe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle sonuca gitti.





- Vodafone Park'ta yenilmezlik sürdü





Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig maçlarında başarılı sonuçlarını sürdürdü.

2015-2016 sezonunda hizmete giren stadında 3 lig maçını da kazanan siyah-beyazlı takım, geçen sezonki 17 karşılaşmada 13 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısındaki galibiyetiyle Vodafone Park'ta 21 karşılaşmada 17 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.





- Sezon açılışını yine iyi yaptı





Beşiktaş, Antalyaspor maçında aldığı sonuçla yine sezon açılışını iyi yaptı.

Siyah-beyazlılar, 60 sezonluk lig tarihinde ilk hafta maçlarındaki 35. galibiyetini elde etti. Beşiktaş, ilk haftada ayrıca 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca iç sahadaki 30 açılış mücadelesinde 26 galibiyete ulaştı.

İç sahada 1. haftada sadece bir kez mağlup olan Beşiktaş, üst üste 5. sezonda da ilk haftada 3 puan aldı. Siyah-beyazlıların 34. sezon açılışı mücadelesi de gollü tamamlandı.





- Galibiyet serisi 5 maça çıktı





Geçen sezonun son lig mücadelesini kazanan Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Şampiyon olduğu 2016-2017'nin son 4 haftasında Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gaziantepspor ve Osmanlıspor'u 4-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezonun ilk haftasında da Antalyaspor'a 2-0 üstünlük sağladı.

Bu 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı.





- Pepe golle başladı





Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan Pepe, ligin ilk maçına golle başladı.

Siyah-beyazlı oyuncu, ilk yarıdaki başarılı futbolunu golle süsledi.

Tecrübeli futbolcu, 45+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

Pepe, 23. dakikada da gole çok yaklaştı. Portekizli oyuncu, Quaresma'nın ortasında yine kafayla topa vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Siyah-beyazlı oyuncu, başarılı oyununa rağmen 90. dakikada büyük bir hatayla takımının gol tehlikesi yaşamasına neden oldu. Portekizli oyuncunun orta sahaya yakın yerde kaptırdığı topla hücuma çıkan konuk ekipte Samuel Eto'o kaleci Fabricio Agosto Ramirez ile karşı karşıya kaldı. Fabricio, başarılı bir şekilde hamle yaparak, topu kontrol etti.





- Cenk Tosun ilk haftaları boş geçmiyor





Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun, yine ilk haftayı boş geçmedi.

Cenk Tosun, Antalyaspor maçında fileleri havalandırarak son 4 sezonun ilk haftasında gol sevinci yaşadı. 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'na bir gol atan siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016'da ise aynı takıma karşı hat-trick yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon Alanyaspor karşısında 2 kez gol sevinci yaşayan Cenk, 2017-2018'in 1. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçta penaltından topu filelerle buluşturdu. Cenk Tosun, ilk haftalarda toplam 7 gol kaydetti.

Bu arada Cenk'in golünün ardından stat hoparlörlerinden sinema oyuncusu Kemal Sunal'ın oynadığı Tosun Paşa filminin müziği çaldı.





- Yine son dakika golü





Beşiktaş, Antalyaspor karşısında yine ilk yarının sonunda golü bulmayı başardı.

Geçen sezonun ilk yarısında rakibini Vodafone Park'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, 45. dakikada eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. Beşiktaş, bu sezonun ilk haftasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında bu sefer 45+4. dakikada yeni transferi Pepe ile golü bularak, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.





- Quaresma'dan tepki





Karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Necip Uysal'a bırakan Ricardo Quaresma'nın sinirli olması dikkati çekti.

Portekizli oyuncunun yedek kulübesinde söylendiği görüldü.





- Negredo ilk lig maçına çıktı





Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Alvaro Negredo da ligdeki ilk maçına çıktı.

İspanyol oyuncu, 87. dakikada Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ın diğer transferleri Jeremain Lens ve Orkan Çınar ise Antalyaspor mücadelesinde şans bulamadı.





- Sandro sakatlandı





Antalyaspor'da ilk yarıda sakatlanan Sandro Raniere, oyuna devam edemedi. Topa müdahale etmek istediği sırasada sakatlanan Sandro, 36. dakikada yerini Zeki Yavru'ya bıraktı.

Sağ ayak bileği bandaja alınan Sandro'nun yürümekte zorlandığı görüldü.





- Konuk ekipten penaltı itirazı





Antalyasporlu oyuncular, 63. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışına itirazda bulundu.

Cenk Tosun, ceza alanı içinde Diego Angelo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterirken konuk ekip oyuncuları buna tepki gösterdi.

Antalyasporlu taraftarlar da Cüneyt Çakır aleyhine tezahüratta bulundu.







