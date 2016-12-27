



ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, Spor Toto Süper Lig'de sahalarında Bursaspor'u 3-1 yendikleri maça ilişkin, "Son yılların en iyi Gençlerbirliği'ni izledik." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Koç, sergilenen futboldan dolayı futbolcuları ve teknik ekibi kutlayarak, "Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var, iyi bir takımımız var ve her geçen gün daha iyi duruma geleceğiz. Ligin ilk devresinde bu sözümüzün ne kadar isabetli olduğunu gördük." diye konuştu.

Bursaspor karşısında son yılların en iyi futbolunu oynadıklarını vurgulayan Koç, "Ligin ilk haftasından 16. haftaya kadar hiç aşağı düşmeyen, sürekli yukarı çıkan bir performans sergiledik. Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe maçı için, 'Kazanmamız gerekiyordu ama Volkan'ı aşamadık' demiştim. O maçın hakkı Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyeti yerine, 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Koç, Bursaspor maçında hücumda daha becerikli olduklarını dile getirerek, "Takımımızın taktik disipliniyle galip geldik. Çok coşkulu ve arzulu bir oyun sergiledik. Son yılların en iyi Gençlerbirliği'ni izledik. Teknik direktörümüz Ümit Özat'ın oyuna müdahaleleri de çok isabetliydi. Her hamlesinin karşılığını sahada aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Rıza Koç, her maçın farklı bir hikayesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hocamız, kadromuzda yer alan her oyuncudan elinden geldiğince faydalanmak istiyor. As ya da yedek oyuncu kavramı bizim takımımızda yok, tüm oyuncular bizim oyuncularımız. Hocamız da adaletli şekilde formayı dağıtıyor. Oyuncularımız da şans onlara geldiğinde en iyi şekilde Gençlerbirliği formasının hakkını veriyor. Ligin ikinci yarısında Ankaralılara çok daha iyi futbol sergileyen bir Gençlerbirliği izlettireceğiz."

