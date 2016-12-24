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Song, koma sonrası ilk kez konuştu

- Kamerunlu eski futbolcu Song: - "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çıktığımda 60 kiloydum"

Song, koma sonrası ilk kez konuştu


İSTANBUL (AA) - Beyin kanaması geçiren Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Kamerunlu Rigobert Song, komadan çıktıktan sonra ilk kez konuştu.

Fransa'nın L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulunan Song, "Gerçekten çok uzaklardan geri geldim. Komadan çıktığımda 60 kiloydum. Benim gibi iyi sağlam fizik gücüne sahip bir insan nasıl bu hale gelebilir?" ifadelerini kullandı.

Hastanede rehabilitasyon süreci boyunca diğer hastalara yardım ettiğini anlatan Kamerunlu futbolcu, "Onların neler hissettiğini çok iyi biliyor ve tekerlekli sandalyedeki insanlara sürekli cesaret vermeye çalışıyordum.'' dedi.

40 yaşındaki eski futbolcu Song, ekim ayında evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından komaya girmiş ve 2 gün boyunca komada kalmıştı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.

Kamerun Milli Takımı'nda 137 kez forma giyen Song, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya sevinci yaşamıştı.

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FutbolKamerunKomaRigobert Song
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