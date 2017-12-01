"Sonucunu oyuncuların belirleyeceği bir maç olsun"





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yarın oynanacak Galatasaray maçı ile ilgili, "Sonucunu sahada oyuncuların belirleyeceği bir maç olsun." dedi.

Vodafone Park'ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Orman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın hakemi Fırat Aydınus ile ilgili bir soruya, "Hakem ile ilgili maçtan bir gün önce yorumda bulunmayayım, yönlendirmiş gibi oluruz. Centilmenliğimize yakışmaz. Gördüğünü çalsın. Allah, hakem şansı versin. Sonucunu sahada oyuncuların belirleyeceği bir maç olsun." şeklinde cevap verdi.

Orman üst düzey maçlar oynamaya alışık olduklarını belirterek, "Beşiktaş burada çok üst düzey maçlar oynadı. Galatasaray da üst düzey bir takım. Çok önemli takımlar geldi, çoğunu yendik. Vodafone Park'ta ilk derbi galibiyetimiz olsun. Biz de böyle maçlar oynamaya alışığız, onlar da alışık. Beşiktaş taraftarı önünde güzel bir maç seyredeceğiz. Bizim arzumuz kazanmak. Galatasaraylılar da yarın bizim misafirimiz olacak. Onlar da kazanmak için geleceklerdir." diye konuştu.

Beşiktaş'ın sarı-kırmızılı rakibi ile arasındaki farkı kapatmak için puana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Orman, "Bizim çok daha fazla puana ihtiyacımız var. Galatasaray bizden 6 puan ileride. Biz kazanmak istiyoruz. Daha ligin altından çok rüzgarlar geçer." ifadelerini kullandı.





- "Bu sezon lig dengeli gidiyor"





Bu sezon ligin dengeli bir şekilde devam ettiğini ve rekabetin yüksek olduğunun altını çizen Orman, şunları kaydetti:

"Bu sezon lig dengeli gidiyor. Birinci ile sekizinci arasında uçurumlar yok. Bu da güzel bir şey, kötü bir şey gibi bakmamak lazım. Artık millet bıktı bir sene Beşiktaş bir sene Galatasaray olsun. Ligde rekabet olsun, Başakşehir geldi, Trabzon toparladı Rıza hocayla beraber. Bursa iyi geliyor, Kayseri öyle, Sivas, Göztepe öyle. Bundan daha iyi ne olacak. İnsanlar da futbola ilgi duysunlar, stada gelsinler. Bir tek Beşiktaş'ın stadının dolması önemli değil, bütün statlar dolsun."

Orman, Galatasaray Kulübü Dursun Özbek'i yarın maça davet ettiğini ve maçtan önce de yemek yiyeceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın henüz istedikleri seviyede olmadığını belirterek, "Avrupa'da kupa kazanmak istiyoruz." dedi.