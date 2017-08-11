Spor İstanbul'dan İstanbul Su Sporları Festivali

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Su Sporları Festivali, 13 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.
Maltepe'de bulunan Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda, yüzme yarışları, dragon bot yarışları, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ile sutopu müsabakalarının yapılacağı duyuruldu.
Organizasyon kapsamında ayrıca, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in katılacağı söyleşiler ve çok sayıda sahne gösterisi de yapılacak.