Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Spor İstanbul'dan İstanbul Su Sporları Festivali

- Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenecek etkinlik, 13 Ağustos Pazar günü yapılacak

Spor İstanbul'dan İstanbul Su Sporları Festivali


İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Su Sporları Festivali, 13 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.

Maltepe'de bulunan Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda, yüzme yarışları, dragon bot yarışları, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası yarışları ile sutopu müsabakalarının yapılacağı duyuruldu.

Organizasyon kapsamında ayrıca, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in katılacağı söyleşiler ve çok sayıda sahne gösterisi de yapılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Su Sporları FestivaliSpor İstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5