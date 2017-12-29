



KASTAMONU (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından uygulanan "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" kapsamında bugüne kadar 50'ye yakın şehirde 5 binden fazla okul ziyaret edilip 9-11 yaş grubundaki 2 milyonu aşkın öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Mustafa Şerbetci İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, proje sunucusu Sibel Yazgan Tel tarafından ilkokul 4 ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine eğlenceli aktivitelerle sporun önemi anlatılarak olimpik eğitim verildi.

TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 yıldır devam eden projenin Kastamonu'da ilk kez uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında 50'ye yakın şehirde 5 binden fazla okulu ziyaret ettiklerini anlatan Porsun, 9-11 yaş grubundaki 2 milyonu aşkın öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

AK Parti İlçe Başkanlığının daveti üzerine ilçeye geldiklerini dile getiren Porsun, şöyle devam etti:

"Projemiz, TMOK tarafından 17 Şubat 2006'dan beri yürütülen, ilkokul 4 ve ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik bir eğitimdir. Eğitimler, 50 dakikalık sunum halinde öğrencilerin ilgisini çekecek içeriklerle hazırlandı. Projemiz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dünya çapında olimpik değerler eğitimi programı kapsamında yapılan en iyi projeler arasına dahil edildi. Projenin sunumu, akademisyenler, çocuk programcıları ve pedagoglardan oluşan profesyonel bir ekip tarafından hazırlandı. Altı bölümden oluşan sunumda çocuklara insan vücudu, spor, sağlık, çevre, olimpiyatlar, fair play hakkında bilgi aktarıyoruz. Ekrandan oynanan oyunlar, yarışmalar, filmler ve çizgi filmlere yer verilerek çocukların hem eğlenip hem de odaklanmasını sağlıyoruz."

Porsun, proje kapsamında çocuklara anlatılan olimpizmin bir yaşam felsefesi olduğunu, bedene, iradeye ve zihne özgü nitelikleri yücelterek dengeli biçimde bütünleşmeyi esas aldığını kaydetti.

Eğitim sonunda öğrencilere katılım sertifikası verildi.