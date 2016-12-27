Spor Toto Süper Lig'de hakem dosyası





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek en fazla görev verilen hakemler oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Merkez Hakem Kurulu (MHK), sezonun 16 haftalık ilk ölümünde yapılan 144 maçta 20 ayrı hakemi görevlendirdi. Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek 12'şer karşılaşmada görev alarak en fazla düdük çalan isimler olarak dikkati çekti.

İki hakemi Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus 11'er maçla takip etti. Halil Umut Meler ve Alper Ulusoy 10'ar, Bülent Yıldırım, Özgür Yankaya, Mete Kalkavan, Serkan Çınar ve Barış Şimşek dokuzar, Ümit Öztürk 8, Yaşar Kemal Uğurlu, Halis Özkahya ve Tolga Özkalfa beşer, Arda Kardeşler 4, Volkan Bayarslan 3, Serkan Tokat, Suat Arslanboğa ve Abdulkadir Bitigen ise birer maçta görevlendirildi.

Kutluhan Bilgiç ve Bülent Birincioğlu ise 22 hakem arasında ilk yarıda görev verilmeyen isimler olarak öne çıktı.

- Derbi maçlar





MHK, sezonun ilk yarısındaki derbi maçlarda 3 ayrı isme şans verdi.

Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Bu müsabakada Ali Palabıyık görev alırken karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı müsabakada ise Cüneyt Çakır görevlendirildi.

İlk yarının son derbisi olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını ise Hüseyin Göçek yönetti. Karşılaşma golsüz tamamlandı.





- Kart raporu





Ligin ilk yarısında görev alan 20 hakem arasında en fazla kırmızı kartı Ali Palabıyık çıkardı. Palabıyık, görev aldığı 12 karşılaşmada 10 kez kırmızı kartına başvurdu.

Palabıyık'ın ardından Bülent Yıldırım ve Alper Ulusoy ise kırmızı kartlarını dörder kez kullandı. İlk yarıda Ali Palabıyık ile 12 kez görev alan Hüseyin Göçek ise bir kez kırmızı kartını çıkardı.

Sarı kart istatistiklerinde ise ilk sırada Alper Ulusoy yer aldı. Ulusoy görev aldığı 10 karşılaşmada 69 kez sarı kartına başvurdu. Ali Palabıyık 66, Hali Umut Meler ise 61 kez sarı kart çıkaran hakemler oldu.





- Penaltı istatistikleri





Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında penaltı istatistiklerinde 3 hakem öne çıktı.

Ümit Öztürk görev aldığı 8 karşılaşmada 6 kez beyaz noktayı gösterdi. Öztürk'ün ardından Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler ise beşer kez penaltı kararı veren isimler oldu.

Düdük çaldıkları maçlarda 4 hakem penaltı kararı vermedi. Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Serkan Tokat, beyaz noktanın uzağında kalan isimler olarak dikkati çekti. Hüseyin Göçek, Fırat Aydınus ve Volkan Bayarslan ise birer kez penaltı düdüğü çaldı.





- Hakem dosyası









Hakemler Yönettiği Maç Sarı Kırmızı Penaltı Ali Palabıyık 12 66 10 4 Bülent Yıldırım 9 38 4 4 Yaşar Kemal Uğurlu 5 21 2 2 Serkan Tokat 1 4 2 Arda Kardeşler 4 14 1 4 Ümit Öztürk 8 42 1 6 Özgür Yankaya 9 35 3 2 Suat Arslanboğa 1 8 Mete Kalkavan 9 34 1 4 Cüneyt Çakır 11 51 1 5 Serkan Çınar 9 54 2 4 Hüseyin Göçek 12 40 1 1 Halis Özkahya 5 18 2 Fırat Aydınus 11 48 2 1 Volkan Bayarslan 3 18 1 Tolga Özkalfa 5 23 1 2 Halil Umut Meler 10 61 2 5 Alper Ulusoy 10 69 4 3 Kutluhan Bilgiç Abdulkadir Bitigen 1 8 Barış Şimşek 9 34 2 3 Bülent Birincioğlu TOPLAM 144 686 41 51



