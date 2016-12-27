Spor Toto Süper Lig'de penaltı dosyası





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Spor Toto Süper Lig'in ilk bölümünde hakemler 51 kez beyaz noktayı gösterdi. Kullanılan penaltı atışlarından 37'sinde top fileleri bulurken, 14'ünden ise sonuç alınamadı.

Sezonun ilk bölümünde oynanan 144 maçta 17 takım lehine penaltı kararı verildi. Bursaspor, 16 haftalık periyotta beyaz noktaya hiç gelemedi.

En fazla penaltı atışı kullanan ekip, Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 7 kez penaltı noktasına geldi. Bunlardan 6'sı golle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın ardından Kasımpaşa 5, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor ise 4'er kez penaltı atışı kullandı. Sarı-lacivertli ekip ve Aytemiz Alanyaspor, 4 penaltıyı da gole çevirirken, Osmanlıspor ve Antalyaspor ise birer penaltıdan yararlanamadı.

Ligin ilk bölümünü lider bitiren Medipol Başakşehir ise kazandığı bir penaltı atışını golle sonuçlandırırken, aleyhine verilen 2 penaltı kararında da top filelerle buluştu.

Galatasaray, 16 haftalık periyotta bir kez penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu atışı gole çeviremedi. İstanbul ekibinin aleyhine ise 2 penaltı kararı çalındı. Söz konusu penaltılardan biri gol oldu.

Bursaspor ise ligin ilk bölümünde penaltı atışı kullanamazken, 5 kez aleyhine penaltı kararı verildi. Aleyhte verilen 5 penaltıdan 2'si gol olurken, 3'ünü kaleci kurtardı.

Akhisar Belediyespor kazandığı 2 penaltı atışından da yararlanamadı. Ege ekibinin aleyhine verilen bir penaltı kararı ise golle sonuçlanmadı.

Kardemir Karabükspor aleyhine 7 kez penaltı kararı çıkarken, bu atışların tümünde top filelerle buluştu. Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Kayserispor aleyhine ise 4'er kez beyaz nokta gösterildi. Gaziantepspor ve Kayserispor aleyhine verilen penaltılar gol olurken, Çaykur Rizespor'da ise bunlardan ikisi golle sonuçlandı.

Kasımpaşa, ligin ilk bölümü boyunca aleyhine penaltı verilmeyen tek ekip olarak dikkati çekti.

Ligin ilk bölümündeki maçlarda kaçan 14 penaltı atışından sadece ikisi auta çıktı. Diğer 12 penaltı atışlarında ise kaleciler başarılı oldu. Galatasaraylı Selçuk İnan, penaltı atışında topu direğe nişanlarken, Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega ise meşin yuvarlağı doğrudan dışarı attı.





- Ligin penaltıcısı Cenk Tosun





Ligin ilk yarısında 7 kezle en fazla penaltı kazanan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, penaltılarda 5 gol kaydederek bu alanda ilk sırada yer aldı.

Cenk Tosun'un ardından Antalyaspor'un tecrübeli golcüsü Samuel Eto'o geldi. Akdeniz ekibinin golcü futbolcusu, 3 penaltı atışını da gole çevirmeyi başardı.

Fenerbahçeli Robin Van Persie, Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba ve Vagner Love, Osmanlısporlu Badou Ndiaye, Adanasporlu Magaye ve Kayserisporlu Deniz Türüç, ikişer kez penaltıdan gol sevinci yaşadı.





- Penaltı dosyası

TAKIMLAR LEHİNE GOLLE SONUÇLANAN LEHİNE GOLLE SONUÇLANMAYAN

ALEYHİNE GOLLE SONUÇLANAN

ALEYHİNE GOLLE SONUÇLANMAYAN Akhisar Belediyespor 2 1 Antalyaspor 3 1 1 Beşiktaş 6 1 2 Bursaspor 2 3 Çaykur Rizespor 1 2 2 2 Fenerbahçe 4 2 1 Galatasaray 1 1 1 Gaziantepspor 2 1 2 2 Gençlerbirliği 2 1 2 Medipol Başakşehir 1 2 Osmanlıspor 3 1 2 1 Kasımpaşa 3 2 Kayserispor 2 4 Atiker Konyaspor 1 1 1 Trabzonspor 2 1 2 1 Adanaspor 2 3 Aytemiz Alanyaspor 4 3 Kardemir Karabükspor 1 1 7 TOPLAM 37 14 37 14



