Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak misyonuyla gerçekleştirilecek olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı 14-17 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Fuara 400 Metre Engelli Dünya İkincisi Yasmani...

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı başlıyor


İSTANBUL (AA) - Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak misyonuyla gerçekleştirilecek olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı 14-17 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuara 400 Metre Engelli Dünya İkincisi Yasmani Copello Escobar, dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, Avrupa Şampiyonu milli kürekçiler Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal gibi isimler sporseverlerle bir araya gelecek.

Milli sporcular Yasmani Copello Escobar ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5. olan genç atlet Eda Tuğsuz 14 Eylül Perşembe günü yapılacak açılış töreninin ardından imza gününde fuara katılanlarla buluşacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Semih SaygınerSpor Ve Aktif Yaşam FuarıYasmani Copello Escobar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5