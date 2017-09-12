Spor ve Aktif Yaşam Fuarı başlıyor





İSTANBUL (AA) - Spor endüstrisinin büyümesini sağlamak misyonuyla gerçekleştirilecek olan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı 14-17 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuara 400 Metre Engelli Dünya İkincisi Yasmani Copello Escobar, dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, Avrupa Şampiyonu milli kürekçiler Mert Kaan Kartal ve Fatih Ünsal gibi isimler sporseverlerle bir araya gelecek.

Milli sporcular Yasmani Copello Escobar ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 5. olan genç atlet Eda Tuğsuz 14 Eylül Perşembe günü yapılacak açılış töreninin ardından imza gününde fuara katılanlarla buluşacak.