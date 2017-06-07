Spor yaparken hayatını kaybedenler





ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tiote, kendisi gibi spor yaparken ölen isimleri akla getirdi.

Spor dünyası, Çin İkinci Futbol Ligi takımlarından Pekin Enterprises'ın antrenmanında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yuman 30 yaşındaki futbolcu Cheick Tiote gibi yarışma veya antrenman esnasında hayatını kaybeden birçok sporcu için hala yas tutuyor.

Kalbindeki rahatsızlık sebebiyle hayata spor sahasında hayatını kaybeden onlarca sporcudan bazıları şöyle:





- Futbolda sayısız örneği var

Galatasaray altyapısındaki futbolcu Dursun Özbek, 9 Aralık 1986 tarihinde Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan antrenman sırasında aniden yere düştü ve 17 yaşında hayatını kaybetti. A takımla yaptıkları hazırlık maçı için son anda sahaya çıkmasına karar verilen Dursun'un kalbi, karşılaşmanın 4. dakikasına kadar dayanabildi.

Marc Vivien Foe, 26 Haziran 2003 tarihinde Kamerun'un Kolombiya ile yaptığı FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bilincini yitirdiği anlaşılan Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebinin, ciğerlere hava gitmemesi olduğu açıklandı.

Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004’te Benfica forması altında çıktığı Guimares maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlandı.



Elazığsporlu futbolcu Gökmen Yıldıran, 10 Ağustos 2006'da antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılamadan hayata gözlerini yumdu.



İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) ilk maçına, 2004 yılının mart ayında çıkan Sevillalı futbolcu Antonio Puerta, kulübünün, 25 Ağustos 2007'de oynadığı 2006-2007 sezonu ilk karşılaşmasının 35. dakikasında kendi kalesinin önünde yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şuuru yerine gelen Puerta, soyunma odasına gittikten sonra bir kez daha yere yığıldı ve hastaneye kaldırılmasından 3 gün sonra öldü. 22 yaşındaki sporcunun ölümünün ırsi bir kalp rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi.



18 Kasım 2013'te Portekiz 3. Futbol Ligi ekiplerinden Tourizense'de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Alexandre Caseiro, oynanan lig maçının 7. dakikasında kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle vefat etti.



Dinamo Bükreş'in 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng de 6 Mayıs 2016'da Romanya Birinci Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Viitorul ile yaptıkları maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılmış ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.





- "Sweet Kiss" sırtındaki ölü jokeyle finişe geldi

Jokey Frank Hayes, 4 Haziran 1923'te ABD'nin New York kentindeki Belmont Park'ta düzenlenen su engelli bir at yarışının ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Hayes'in "Sweet Kiss" isimli atının, eyerinde ölü vaziyette yatan binicisiyle beraber yarışı kazanması, olayı daha da dramatik bir hale getirdi. Hayes, bilindiği kadarıyla "ölüyken bir yarışma kazanan tek sporcu" unvanını taşıyor.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) ekiplerinden Detroit Lions'da oynayan Charles Frederick Hughes, 24 Ekim 1971'deki Chicago Bears karşılaşmasında bir anda kendisini yerde buldu. Oracıkta ölen 28 yaşındaki sporcunun, arterlerindeki tıkanmaya bağlı kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hughes, "bir maç esnasında sahada ölen tek oyuncu" olarak NFL tarihine geçti.

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) takımlarından Saint Louis Cardinals'te forma giyen J.V. Cain, 22 Temmuz 1979'da bir sezon öncesi antrenmanı sırasında aniden yere yığıldı ve hayata gözlerini yumdu. Kalbinin 28 yıl dayandığı Cain'in 88 numaralı forması, takım tarafından emekliye ayrıldı.

1970'ten 1980'e kadar Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Utah Jazz ve Boston Celtics formalarını giydikten sonra emekliye ayrılan Pete Maravich, 5 Ocak 1988'de bir spor salonunda oynadığı 3'e 3 maç sırasında kalp krizi geçirdi. 40 yaşında yaşamını yitiren Maravich, 5 kez all-star seçildiği ligde yaptığı hareketler ve paslarla döneminin en spektaküler oyuncularından biriydi.

NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Boston Celtics'de oynayan Reggie Lewis, 1992'de ilk kez all-star seçilme onurunu yaşamasından bir yıl sonra 27 Temmuz 1993'te takımıyla çıktığı sezon öncesi antrenmanında kalbine yenik düştü. 27 yaşında ölen basketbocunun kalbe bağlı ani ölümü, geçmişinde kullandığı kokaine bağlansa da sonradan "hipertrofik kardiyomiyopati" denilen yapısal bir bozukluk olduğu ortaya çıktı.

1988 ve 1992 Kış Olimpiyatları'nda, Sovyetler Birliği ve Rusya adına iki kez altın madalya kazanan Ekaterina Gordeeva-Sergei Grinkov çiftinin erkek üyesi Grinkov, 20 Kasım 1995'te bir gösteri programı öncesi yaptığı hazırlıklar sırasında kalp krizi geçirerek, 28 yaşında hayatını kaybetti. Grinkov'un ölümünün arkasında, arterlerindeki tıkanıklık ve kalp rahatsızlığı yaşama riskini yükselten kalıtımsal bir sorun olduğu tespit edildi.

Amerikan Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) Boston Bruins, Ottawa Senators, Montreal Canadiens, Edmonton Oilers, Minnesota Wild ve Nashville Predators kentlerinin kulüplerinde oynayan Letonyalı buz hokeyi oyuncusu Sergei Zholtok, ligde lokavt yaşandığı 2004-2005 sezonunda ülkesinin HK Riga 2000 takmına gitti. 3 Kasım 2004'te oynanan bir karşılaşmada, kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle soyunma odasına giden Zholtok, kalbindeki ritm bozukluğu yüzünden 31 yaşında, takım arkadaşı Darby Hendrickson'ın kollarında vefat etti.

- Ölüm kimini direksiyonda kimini suda yakaladı

1967 sezonunda Brabham takımıyla Formula 1 şampiyonu olan Yeni Zelandalı pilot Denny Hulme, 4 Ekim 1992 tarihinde BMW M3 marka bir otomobille katıldığı Avustralya'da düzenlenen "Bathurst 1000" adındaki binek otomobiller yarışında, kalp krizi geçirerek direksiyon başında öldü. 56 yaşındaki Hulme, otomobil sporları tarihinde kaza haricinde vefat eden ilk sürücü oldu.

Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Afrika Kupası'na katılan Türk tekvandocu Seyithan Akbalık, 16 Şubat 2014'te çıktığı müsabakada fenalaşarak yaşamını yitirdi. Aniden yere yığılan 21 yaşındaki Seyithan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kariyeri boyunca Fransa, İtalya ve Yunanistan basketbol liglerinde oynayan, bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe ve Efes Pilsen forması da giyen ABD'li basketbolcu Conrad McRae, 1999 yılında NBA ekiplerinden Denver Nuggets ile 10 günlük bir kontrat imzaladı. Bir maçta bayılması nedeniyle sözleşmesi uzatılmayan Mcrae, 10 Temmuz 2000'de Orlando Magic ile katıldığı yaz kampı antrenmanında depar attığı sırada yere düştü ve yaşamını yitirdi. 29 yaşındaki sporcunun ölüm nedeni tam olarak bilinmemekle kalbindeki ritm bozukluğundan şüpheleniliyor.

2009 dünya üçüncüsü ABD'li uzun mesafe yüzücüsü Francis Crippen, 10 kilometre açık hava yüzme sezonunun 23 Ekim 2010 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen son ayağına katıldı. Meksika'da yapılan bir önceki yarışı kazanan Crippen'in bitiş çizgisine gelmediğinin fark edilmesiyle arama çalışmaları başladı. 1,5 saat sonra finişin yapılacağı kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede cesedi bulunan 26 yaşındaki yüzücünün, kalbindeki anomali ve yarış koşullarının zorluğuna bağlı astım nedeniyle öldüğü tespit edildi.