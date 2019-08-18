Spora, Kuzeyden gelen destek

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ‘Resmi Su Sponsoru’ Kuzeyden, geleceğin yetişkinlerine sağlıklı yaşam ve spor alışkanlığı kazandırılması için de çalışmalarını sürdürüyor.



Sağlıklı yaşamı, doğayı ve sporu iletişim çalışmalarının odak noktasına alan Kuzeyden, spora ve sporculara destek olmaya devam ediyor. Basketbol ve voleybol Milli takımlarımızın ‘Alın Teri Sponsorluğu’nu gururla sürdüren Kuzeyden, yaz döneminde minik sporseverlerin yanında yerini aldı.



Parkenin Minikleri, Geleceğin Profesyonelleri…



Geleceğin profesyonelleri için elini taşın altına koyan Kuzeyden, son iki yıldır yaz döneminde Milli Basketbolcu Cedi Osman’ın yarının sporcularını yetiştirdiği Cedi Osman Academy’e sponsor oluyor. Milli Basketbolcu Sinan Güler’in 2011 yılından beri sürdürdüğü, deneyimlerini ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı sosyal girişimi Güler Legacy Basketbol Kampı ise bu yıl Kuzeyden’in su sponsorluğunda hayata geçti.







Kuzeyden, SosyalBen Vakfı tarafından düzenlenen Eğitim Kampı’nda da yerini aldı. İmkanı olmayan çocuklara spor ile ilgili bir deneyim kazandırmak, onlara sporun eğlence ve takımdaşlık yanlarını gösterebilmek için hayata geçirilen eğitim kampının koçluğunu ise Milli Voleybolcu Özge Kırdar üstlendi. Milli Voleybolcumuz Bahar Toksoy Guidetti’nin 10- 14 yaş arası kız çocuklarına yönelik düzenlediği Guidette Academy Voleybol Kampı’nda ise ‘Doğal Yaşam Sponsoru’ oldu.



Kuzeyden profesyonel alanda, basketbolda Türkiye Basketbol Federasyonu’na, A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları’na, erkeklerde Ümit(U20), Genç (U19, U18), Yıldız (U16, U15)’a ve kadınlarda Ümit (U20), Genç (U18), Yıldız (U16, U15)’a takımlarımıza ‘alın teri sponsoru’ olarak destek verdi. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yanı sıra Efeler ve Sultanlar liglerinde, Kupa Volley’de, Milli Takımlarımızın voleybol müsabakalarında, alt yaş grupları sporcularımızın karşılaşmalarında su sponsorluğunu üstlendi.







Suya susayan sporculara…



Sporcuların sağlıklı bir şekilde terleyebilmesi, toksinleri atması içtikleri suyun kalitesine ve miktarına bağlı. Erişkin bir erkeğin vücudunun yaklaşık yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Bu oran çocuklarda yüzde 65-75, kadınlarda ise yüzde 50 civarında. Normal bir insanın düzenli olarak günlük ortalama 2-3 litre su içmesi gerekirken sporcular için bu ihtiyaç çok daha fazla.



Kaynağından çıktığı gibi hiçbir ekstra işleme girmeden, BPA’sız, şeffaf damacanalarda ve şişelerde sporcularımızla buluşan Kuzeyden, mineral değerleri bakımından zengin yapısıyla suya susayanların içini sağlıkla ve doğallıkla ferahlatmaya devam ediyor.

