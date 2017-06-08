Sporcu danışma hattı kuruldu

ANKARA (AA) - Spor Genel Müdürlüğünden federasyonlara gönderilen Personel ve Eğitim Daire Başkanı Yusuf Karadağ imzalı yazıda "Bakanlığımız ile milli takımlar, federasyonlar ve spor kulüpleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmek ve sporcuların sorunlarını tespit ederek çözümünü sağlamak amacıyla Bakanlık makamından alınan olur ile Sporcu Danışma Merkezi kurulmuştur." denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurduğu Sporcu Danışma Merkezi'ne telefonda "145" tuşlanarak ulaşılabilecek.

Muhabir: Musa Samur