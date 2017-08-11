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Stoch'tan veda mesajı

- Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Çekya temsilcisi Slavia Prag ile anlaşan Stoch: "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına, 7 yıldan bu yana bana gösterdikleri inanılmaz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu sevgiyi hissetmek, gerçekten büyük bir zevkti"

Stoch'tan veda mesajı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile yollarını ayırmasının ardından Çekya ekibi Slavia Prag ile anlaşan Slovak futbolcu Miroslav Stoch, sarı-lacivertli taraftarlar için veda mesajı yayımladı.

Stoch, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına, 7 yıldan bu yana bana gösterdikleri inanılmaz destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu sevgiyi hissetmek, gerçekten büyük bir zevkti. Şimdi, yeni bir meydan okumaya hazırım. Ama endişelenmeyin, bana yaşattığınız güzel anları hiçbir zaman unutmayacağım. Sizleri tüm kalbimle seviyorum." ifadelerini kullandı.

2010-2011 sezonunda İngiltere'nin Chelsea takımından transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Bursaspor'un yanı sıra Yunanistan'ın PAOK ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ain takımlarında kiralık olarak forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolMiroslav StochSlavia Prag
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