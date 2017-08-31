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Stuttgart, Beck'in transferini açıkladı

- Bundesliga ekibi, Alman futbolcu ile 2 yıllık anlaştığını duyurdu - Beck: "Ailem ve benim için İstanbul ikinci evimiz oldu ve bu hep böyle kalacak. Bu şehrin ve bu kulübün (Beşiktaş) her zaman taraftarı kalacağım"

Stuttgart, Beck'in transferini açıkladı


İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, Beşiktaş'tan Andreas Beck'i iki yıllığına kadrosuna kattı.

Stuttgart Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Alman futbolcuyla 30 Haziran 2019'a kadar anlaşıldığı bildirildi.

Daha önce de oynadığı Stuttgart'ta 32 numaralı formayı giyecek savunma oyuncusu Beck, Beşiktaş ile 76 maça çıkıp bir gol kaydetmişti.


- Beck'ten veda mesajı


Andreas Beck, sosyal medya hesabından Türkçe ve Almanca olarak veda mesajı yayımladı.

Harika geçen iki yılın ardından Beşiktaş ve İstanbul'a veda ettiğini aktaran Alman futbolcu, "Sadece saha içinde değil, güncel yaşantımda da çok güzel anlar yaşadığım iki yıl oldu. Bu kadar sıcak şekilde beni aranızda kabul ettiğiniz için size sonsuz minnettarım. Sportif olarak bu iki yılda iki şampiyonluk ve sayısız önemli galibiyetleri birlikte kutladık, sevincimizi paylaştık. Benim için en az bunlar kadar önem arz eden bir şey varsa bu dönem içinde çok önemli arkadaşlıklar edinmem oldu. Ailem ve benim için İstanbul ikinci evimiz oldu ve bu hep böyle kalacak. Bu şehrin ve bu kulübün her zaman taraftarı kalacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni macerasını da iple çektiğini belirten Beck, "Stuttgart'a dönmek benim için duygusal bir husus. Başka bir takım için Beşiktaş'ı bırakmazdım. Futbolcu olarak Stuttgart'ta büyüdüm. Kulübün son yıllardaki gelişimini ve geçen sezon Bundesliga'ya çıkma mücadelesini heyecanla yakından takip etmiştim. Bölgedeki heyecan olağanüstü ve motive edici. Bunun tekrar bir parçası olmak güzel bir duygu. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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