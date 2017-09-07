"Şu anda üç oyuncuyla temasımız sürüyor"





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, üç oyuncunun transferi konusunda temasların sürdüğünü söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Kocaman, transfer için çok kısa bir süre kaldığını hatırlattı.

Son bir oyuncu gelmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Kocaman, "Diego Costa'nın transferi çok yakındı. Fakat sonra sonuç olarak olumsuz oldu. Ofansif bir oyuncu ya da kenar oyuncusu transferi olabilir. Orta sahada iki yönlü bir oyuncuya da ihtiyacımız var." dedi.

Kocaman, kendi tercihinin, hücumun üç bölgesinde de oynayan bir oyuncudan yana olduğunu vurgulayarak, "Fernandao, önümüzdeki haftadan itibaren takımdaki alternatif oyunculardan bir tanesi olacak. Hücum, Alper Potuk da olmayınca alternatif açısından sıkıntılı bir bölge. Şu anda Aatıf dışında alternatifimiz yok. Eğer transfer olmazsa bence elimizdeki kadro yeterli." diye konuştu.

Luiz Neto transferi öncesinde savunmada net bir açık olduğunu anlatan Kocaman, şöyle devam etti:

"Tabii ki transferle ilgili beklentiler farklı bölgelerde farklı şekilde ancak elimizde gerçek pozisyonu stoper olan iki oyuncu vardı. Üç kulvarda yarışa başlarken, iki stoper sayısal olarak son derece yetersizdi. En azından burayı sayısal olarak toparlamamız gerekiyordu. Birkaç seçenek vardı. Neto da bunlardan biriydi. Şu anda hem davranışlarıyla hem de kalitesiyle doğru bir seçim gibi görünüyor. Türkiye'nin şartlarını kavrayarak davranış sergilemesi oyunculardaki en önemli durum. Sayısal anlamda mecburduk ama sayısal olarak bu katkıyı sağlarken, aklımızda kalite olarak ne katacak sorusu vardı. Bugüne kadarki görüntüsü; o konuda umut verici ve yanılmadığımızı gösteriyor."

Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenmelerinin stoper pozisyonundaki eksikle alakalı olmadığını ve transferin zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stoper konusunu hızlı bir şekilde halletmeyi istiyorduk ama çeşitli nedenlerden dolayı olmadı. Neto transferi de son anda olmuyordu. Zenit bir anda geri çekildi. Zenit'in de transferi vardı. Onlar transferlerini yapamadıkları için Zenit oyuncuyu geri çağırdı, transfer olmuyordu. Niyetimiz Kjaer gittiği anda orayı hemen doldurmaktı ama sarktı ve olmadı. Elenmemize yüz faktör sayarsak, belki bir iki tanesi stoperdendir ama kalanı stoper yokluğundan değil, oyun içinde doğru pozisyonu alamamaktan kaynaklandı. Stoper yokluğundan elendik dersek, üstüne gitmemiz gereken temel problemi atlamış oluruz."





- "Ozan Tufan'ın öz eleştiri yapması lazım"





Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın öz eleştiri yapması gerektiğini dile getirdi.

Şu anda Ozan Tufan'ın fazla kilosunun olmadığını söyleyen Kocaman, "Ozan'ın neden bu tepkiyle karşılaştığını anlamaya çalışmasında fayda var. Önce onun da bir öz eleştiri yapması lazım. Kalitesi yüksek, yaşı genç ve Fenerbahçe tarafından ciddi yatırım yapılmış bir oyuncu. Önce onun bu değerlendirmeyi yapıp bir tespitte bulunması lazım." değerlendirmesinde bulundu.





- "14 yabancı kararı yanlış"





Aykut Kocaman, 14 yabancı kararının yanlış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yabancı konusunda niye bu karar verildi ya da daha evvelki uygulamanın sonuçları ne oldu, bunları bilemeden duruma uygun cevaplar vermiş olacağım. Bugün itibarıyla Türkiye'deki futbol zihniyetinin tamamen tüketime yönelik devam ettiğini düşünürsek, kararın doğru olduğunu söylemek yanlış. 14 yabancı kararı yanlış. Bu, tamamen tüketmeye yönelten bir davranış şekli."





- "Altınordu futbol çölündeki bir vaha gibi"





Deneyimli teknik adam, Altınordu Kulübünün altyapıya verdiği destekle ilgili olarak, "Altınordu futbol çölündeki bir vaha gibi" ifadesini kullandı.

Türk futbolunun şu anda Altınordu gibi olamayacağını bildiren Kocaman, "Altınordu kendi içerisinde çok başarılı bir örnek olmakla beraber, biraz daha fazlalaşmalı. Bu seviyede bunu ancak altyapılarımız için kullanabiliriz. Çünkü burada talep ve Avrupa'da o üst gruptaki takımlarla yarışma hazzını elde etme isteği var." diye görüş belirtti.





- "Van Persie, 3-6 hafta yok"





Aykut Kocaman, Hollandalı yıldız futbolcu Robin Van Persie'nin 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağını aktardı.

Van Persie kalitesindeki oyuncuların takım için büyük bir güç olduğunu anlatan Kocaman, "Van Persie ve Jose Fernandao'yu gelmeden önce tabii ki biliyordum. Bu oyuncular çeşitli nedenlerle ve belli bir standarda sahip oldukları için alınmışlar. Van Persie için gelinen bu nokta şu ana kadar ne onun ne benim ne de Fenerbahçe açısından istenilen bir durum değil. Van Persie'nin şu andaki sakatlığı 3-6 hafta gözüküyor." şeklinde konuştu.





- "Merkezdeki iki oyuncudan bütün alanları çoğaltmalarını bekliyorum"





Aykut Kocaman, Josef de Souza ve Mehmet Topal ile ilgili eleştiriler konusunda ise şunları kaydetti:

"Merkezdeki iki oyuncudan bütün alanları çoğaltmalarını bekliyorum. Zaten, merkez oyuncu ifadesini kullanıyorum. Bu oyuncular her yeri fazlalaştırır. Biz bu merkez oyunculardan hem dönen toplara baskı, hem giden beklerin alanlarını kapatma, hem de özellikle kontra atakları kestikten sonra dönüşlerini bekliyoruz. Dolayısıyla dayanıklılığı, ikili mücadelesi yüksek oyunculardan tercih ediyoruz burayı. Merkez oyuncularından dripling yapmalarını ya da gol pozisyonuna gitmelerini değil, temel görevlerini yapmalarını bekliyorum."





- "Ben doğru bildiğime devam edeceğim"





Sarı-lacivertli teknik adam, kendisine yönelik yapılan savunma ağırlıklı futbol eleştirilerine, "Ben doğru bildiğime devam edeceğim." sözüyle cevap verdi.

Bu eleştirilerin büyük bölümünün belli bir kesimin oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu olduğunu savunan Kocaman, "Bence yüzde 90'ı algı operasyonu. Milli takım kaybettikten sonra ya da 4 sene burada yokken benim üzerimden anlatılıyorsa bu başka bir şeydir. Nedenini bilemiyorum. Bu oyunla ilgili değil. Bu oyun kabul edilse de edilmese de doğru oyun. Ben doğru bildiğime devam edeceğim. Bu, beni yıpratmak ve Fenerbahçe taraftarlarıyla karşı karşıya getirmek için özellikle yapılıyor. Fenerbahçe'nin menfaatini isteyen sadece biraz sabırla beklesin. Doğru oyun konusunda birkaç sene sonra bunu art niyetli yapanların dışındaki kimselerin de bu fikre geldiklerini görecekler. Bu evrensel kural. Bugünkü dünyada da oynanan oyun bu." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de ilk 9 haftanın kendileri açısından çok kritik olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte yukarıdaki takımlarla puan farkının açılmaması gerektiğinin altını çizen Kocaman, "Şampiyonluk açısından en büyük rakiplerle oynayacağız. Bunlar, çok kritik safhalar. Bunları geçecek arzumuz, isteğimiz ve becerimiz de var." sözlerini kullandı.





- "Eljif Elmas'ı kadro içerisine yazacağım"





Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin yeni transferi Makedon Eljif Elmas konusunda FIFA'dan olumlu bir gelişme beklediklerini ifade etti.

Eljif Elmas'ın şapkadan tavşan çıkaramayacağını belirten Kocaman, "FIFA'dan Eljif Elmas hakkında birkaç gün içerisinde olumlu bir gelişme beklentimiz var. Dün aldığımız bilgiler olumlu olma ihtimalini daha artırıyor. Her halükarda onun ismini federasyona verilecek kadro içerisinde yazma düşüncem var. İsmini yazdıktan sonra FIFA'nın kararını bekleyeceğiz. Büyük beklentiler olduğu zaman, bir hata yapınca bu muydu oluyor. Henüz 18 yaşını dolduruyor. Fenerbahçe taraftarı ona bakarken 19 ya da 20 yaşındayken bu çocuk bizi nereye taşır diye düşünürse ve hatalarıyla gelişimine izin verirse, orta vadede bizim şapkadan tavşan çıkartacak bir oyuncu durumuna gelir. Çok büyük beklentilere götürülürse yazık olabilir." yorumunu yaptı.

Aykut Kocaman, Eljif Elmas'ın çok yönlü bir oyuncu ve Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç olacağını da aktardı.

Tecrübeli teknik adam, Eljif Elmas'ın 24 Eylül'de 18 yaşını dolduracağını ve onunla beraber yabancı sayısının 14'e çıkacağını da belirtti..





- "Vazgeçmek yok, asıl vazgeçtiğinde kaybedersin"





Galibiyet serisi yakalayarak, bu dönemde yaşanan kayıpları telafi edeceklerine inandığını vurgulayan Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük bir hayal kırıklığını yaşamanın anlamı yok. Lig uzun bir maraton. Seri galibiyetlerin olabileceği gibi aynı zamanda seri kayıplar da olabilir. Bu kayıplar bir anda yılgınlığa yol açmamalı. Vazgeçmek yok, asıl vazgeçtiğinde kaybedersin. Vazgeçme nedenimiz yok, son derece güçlüyüz. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var. Şampiyon olabilecek gücümüz var."