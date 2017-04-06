ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Hokeyi 23 Yaş ve Altı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, yarın Çorum'da başlıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak organizasyonda, 19 kulüpten 10 kadın, 14 erkek takımı yarışacak.

Üç gün sürecek şampiyona, 9 Nisan Pazar günü yapılacak kapanış ve madalya töreniyle son bulacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, bu yıl yoğun bir şampiyonluk programı uyguladıklarını belirterek, "Bu kapsamda Anadolu'nun en güzel illerinden olan Çorum'un son derece donanımlı olimpik yüzme havuzunda, dünyanın en zor spor dallarından olan sualtı hokeyi şampiyonluk yarışmalarını düzenliyoruz. Bu organizasyonu Çorum'da gerçekleştirmemiz, spor branşlarımızın Anadolu'ya yayılması, tanıtılması açısından çok önemli. Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.