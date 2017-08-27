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Sualtı Hokeyi Milli Takımı yurda döndü

- Macaristan'ın Eger kentindeki 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda erkeklerde altın madalya elde eden, kadınlarda ise 5. olan milli kafile İstanbul'a geldi - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Özen: "Görevimizi yapmanın mutluluğuyla ülkemize döndük"

Sualtı Hokeyi Milli Takımı yurda döndü


İSTANBUL (AA) - Macaristan'ın Eger kentindeki 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda erkeklerde altın madalya kazanan, kadınlarda ise 5. olan Türkiye Sualtı Hokeyi Milli Takımı, yurda döndü.

Budapeşte'den hareket eden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen milli kafile, çiçeklerle karşılandı.

Kafilede bulunan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye altın madalya kazandırdıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu aktaran Özen, "Görevimizi yapmanın mutluluğuyla ülkemize döndük. Sualtı hokeyinde sürekli bir başarıya sahip olmamız bizi çok mutlu ediyor. 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı'mız da 1,5 ay önce dünya şampiyonu oldu. Organizasyonda sürprize izin vermedik ve finalde İngiltere'yi 5-3 mağlup ederek şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Turnuvada altın madalya kazanan erkek takımının kaptanı Ziya Volkan Aksu, derece elde ederek Türkiye'ye dönmelerinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Erkek takımı olarak namağlup bir şekilde Avrupa şampiyonu olduk. Bu başarılarımızı daha da ileri taşıyarak devam ettireceğiz. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonada 5. sırayı alan kadın takımının kaptanı Begüm Arıkan ise önümüzdeki turnuvalarda erkekler gibi altın madalya kazanmak istediklerini vurgulayarak, "Avrupa'da 5. olduk. Kadın takımı için büyük başarı. Federasyonumuza ve başkanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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