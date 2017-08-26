Sualtı hokeyinde Avrupa şampiyonluğu

ANKARA (AA) - Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Sırbistan'ı 10-0, yarı finalde ise İspanya'yı 6-2 yendi.

Finalde İngiltere ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 5-3 galip ayrılarak namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yıl dünya ikincisi olan milliler, böylece önemli bir başarıya daha imza attı.

Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde İngiltere ikinciliği, Fransa ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Türkiye, 5. sırayı aldı. Az sayıda ülkenin katılımıyla yapılan master kategorisindeki yarışmalarda ise milliler birinci oldu.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, mutluluklarını kelimelerle tarif etmekte zorlandığını belirtti.

Erkek Milli Takımı'nın namağlup şampiyon olduğuna dikkati çeken Özen, "Çocuklar, müthiş bir konsantrasyon ve inançla maça çıktılar. İngiltere gerçekten güçlü bir rakip. Ancak millilerimiz muhteşem bir performans ortaya koydular ve maçı almayı başardılar. Sonunda da şampiyon oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculara ve antrenörlere teşekkür eden Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye benzersiz bir gurur ve sevinç yaşattıkları, sualtı hokeyindeki gücümüzü Avrupa ve dünyada bir kez daha gösterdikleri için milli takım antrenörleri ve sporcularımızı tek tek kutluyorum. Onları yürekten alkışlıyorum. Kadın Milli Takımı da şampiyonayı 5. sırada bitirdi. Bu sonuç kesinlikle onları üzmesin. Buradan çıkaracağımız dersler, bir daha ki şampiyonluk mücadelelerinde bizi daha güçlü kılacaktır. Kadın sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca katılımın az olduğu master kategorisinde birinci olan milli takımımızı da kutluyorum."

