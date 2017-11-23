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Sualtı Sporları Onur Gecesi

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Avrupa ve dünya şampiyonlarında başarılı olan sporcuları, Sualtı Sporları Onur Gecesi'nde kutladı - TSSF Başkanı Şahin Özen: "Geride bıraktığımız sezon, sualtı sporlarında bireysel ve takım halinde kazanılmış şampiyonlukların, madalyaların ve ilklerin yılı oldu"

Sualtı Sporları Onur Gecesi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olan sporcuları, Sualtı Sporları Onur Gecesi'nde kutladı.

Titanic Business Hotel'de düzenlenen gecede konuşan TSSF Başkanı Şahin Özen, uluslararası yarışmalarda başarılı olan tüm sporcularla gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız sezon, sualtı sporlarında bireysel ve takım halinde kazanılmış şampiyonlukların, madalyaların ve ilklerin yılı oldu. Sporcularımız 2016 yılı ekim ayından bu yana serbest dalış, sualtı görüntüleme, sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, paletli yüzme ve zıpkınla balık avı branşlarında yurt dışında 2 dünya şampiyonası ve 9 Avrupa müsabakası ile ev sahipliği yaptığımız bir dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil etti. İşte bu gece, bu mücadelelerden başarı ile çıkan sporcularımıza burada teşekkür etmek için toplandık."

Gecede, başarılarından dolayı Sualtı Hokeyi Milli Takımı'na, paletli yüzme sporcuları Ömer Faruk Saydam, Ayşe Ceren Yeşilbaş ve Muhammed Emin Bay ile Serbest Dalış Milli Takımı'ndan Şahika Ercümen ve Derya Can'a hediye çeki takdim edildi.

Organizasyonda eski federasyon başkanlarına ve kulüp yöneticilerine de plaket verildi.


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