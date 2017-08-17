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Suat Carlı son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL (AA) - Vefat eden eski voleybol hakemlerinden Suat Carlı, son yolculuğuna uğurlanıyor.Carlı için Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen cenaze törenine, TVF yönetim kurulu üyeleri Suat Güler,...

Suat Carlı son yolculuğuna uğurlanıyor


İSTANBUL (AA) - Vefat eden eski voleybol hakemlerinden Suat Carlı, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Carlı için Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen cenaze törenine, TVF yönetim kurulu üyeleri Suat Güler, Kurtaran Mumcu, eski başkanlardan Özkan Mutlugil, voleybol camiasından çok sayıda isim ile Carlı'nın eşi, ailesi ve sevenleri katıldı.

Carlı'nın naaşı, Bolu Siteler Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

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HakemSuat CarlıVefatVoleybol
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