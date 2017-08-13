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Süleyman Seba vefatının 3. yıl dönümünde anıldı

- Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil: "Süleyman Seba farklı biriydi. Beşiktaş değerlerini üzerinde bulunduran bir isimdi" - Beşiktaşlı yöneticiler ve taraftarlar, Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da giderek dua etti

Süleyman Seba vefatının 3. yıl dönümünde anıldı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 3. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

İlk tören Seba'nın heykelinin bulunduğu Şairler Parkı'nda gerçekleştirildi. Çok sayıda taraftarın yanı sıra siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yöneticiler Candaş Tolga Işık, Berk Hacıgüzeller ve divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk de anma törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ahmet Ürkmezgil, Süleyman Seba'nın Beşiktaş değerlerini üzerinde bulunduran bir isim olduğunu belirterek, "Süleyman Seba farklı biriydi. Beşiktaş değerlerini üzerinde bulunduran bir isimdi. Dik, vakur, zerafeti ve nezaketiyle, zor şartlardaki efendi tavrıyla bu özellikleri taşıdığını gösterdi. İnsanların andığı büyük bir Beşiktaşlı olarak gönlümüzde yaşayacaktır. Onun ilkesinde devam edeceğiz. Bugün bu sıcak havaya rağmen bu kadar kalabalığın toplanması, her gün kalbimizde olduğunun ispatıdır." diye konuştu.

Divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ise "Bir insanın şanslı olup olmadığı ölünce anlaşılırmış. Bu kadar insan bir beklenti olmadan burada toplanıyorsa Süleyman Seba şanslı insanmış. Seba kendi doğruları olan ve taviz vermeyen iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.


- Beşiktaşlılar, Ali Sami Yen'i ziyaret etti


Beşiktaş'ta gerçekleştirilen törenin ardından Seba, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında da anıldı. Anma töreni okunan dualarla sona erdi.

Beşiktaşlı yöneticiler ve taraftarlar daha sonra aynı mezarlıktaki Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarına da giderek dua etti ve çiçek bıraktı.

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