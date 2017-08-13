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Süleyman Seba'nın 3. ölüm yıl dönümü

- TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri anma mesajı yayımladı

Süleyman Seba'nın 3. ölüm yıl dönümü


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, Seba'nın tüm renklere saygısı, efendiliği, centilmenliği ve ömrünün sonuna kadar duruşuyla futbolun saygınlığı konusunda örnek bir kişiliğe sahip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunu yücelten erdemlerin sembol ismi, onursal başkanı olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ve tüm futbolseverlerin ortak değeri Süleyman Seba'yı 3 yıl önce kaybettik. Adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz Sayın Süleyman Seba'yı özlüyor, aramızdan ayrılışının üçüncü yılında hasret, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile Seba'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda ise, "Efsanevi spor adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün unutulmaz başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin üçüncü yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü de internet sitesinden paylaştığı mesajda, "Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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