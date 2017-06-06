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Süper enduro heyecanı İzmir'de yaşanacak

- Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 17-18 Haziran'da Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek

Süper enduro heyecanı İzmir'de yaşanacak

İZMİR (AA) - Motor sporlarında Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 17-18 Haziran'da İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bergama Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin katkılarıyla düzenlenecek ikinci ayak yarışlarının 17 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacağı, bir gün sonra da final yarışlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

Bergama Ekstrem Yarış Pistindeki ikinci ayak yarışlarında katılımcıların 8 kategoride mücadele edeceği belirtildi.

Şampiyonanın Afyonkarahisar'da koşulan ilk ayak yarışlarında SüperEnduro GP'de Sinan Memnun, gençlerde Emre Coşar, hobi kategorisinde Gökhan Kart, ustalarda Yunus Muşmul, veteranda Hüseyin Veziroğlu, prestij kategorisinde Sinan Memnun, trialde ise Engin Ceylan birinci olmuştu.

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Motor SporlarıSüper EnduroYaris
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