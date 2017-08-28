ANKARA (AA) - Süper Lig'de 3. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Ligde bir puanda kalan başkent ekibi, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.
Beşiktaş, bu sezon seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Bursaspor'u 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor, Göztepe deplasmanından puansız döndü.
Sezona iyi başlayan Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek 3'te 3 yaptı. Ligde puan kaybı yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan'la oynayacağı maçlar nedeniyle lige bir hafta ara verilecek.
Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftada yapılacak karşılaşmalar şöyle:
Sonuçlar
Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-1
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 3-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-Bursaspor: 2-1
Kayserispor-Osmanlıspor: 2-2
Göztepe-Trabzonspor: 3-2
Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-1
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-2
Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: 2-1
4. hafta
Antalyaspor-Galatasaray
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
Bursaspor-Akhisar Belediyespor
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor-Kayserispor
Osmanlıspor-Göztepe
Muhabir: Halil İbrahim Avşar
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 3. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.
28 Ağustos 2017 Pazartesi 00:51
ANKARA (AA) - Süper Lig'de 3. hafta tamamlanırken, Galatasaray liderliğini sürdürdü.