Süper Lig'de yeni lider Medipol Başakşehir

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

İlk yarı

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

15. dakikada sol kanattan Clichy ortasını yaptı. Adebayor'un ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada Adebayor, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Caicara'ya pasını verdi. Caicara, topu tekrar Adebayor'a çıkardı. Adebayor'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

35. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun topla sağ kanatta buluşan Visca, pasını Mossoro'ya verdi. Mossoro'nun altıpas üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mossoro kafasıyla topu arka direğe gönderdi. Epureanu'nun arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kullandığı serbest atışta, Mahmut Tekdemir'in yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

65. dakikada Mossoro sağ kanatta hareketlenen Visca'ya pas verdi. Topla buluşan Visca, topu ceza sahası içindeki Adebayor'a gönderdi. Adebayor'un penaltı noktasına yakın bölgede bekletmeden yaptığı vuruşta, topu kaleci Hakan Arıkan kontrol etti.

77. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

86. dakikada Napoleoni'nin ceza sahasının önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

87. dakikada Osmanlıspor tehlikeli geldi. Doukara sol kanattan ceza sahasına girdi ve boş pozisyondaki Umar'a pas verdi. Umar'ın yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın ayaklarından döndü.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Muhabir: Emre Doğan