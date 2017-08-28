Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl yök 5 ilçe
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği

Süper Lig erken kızardı

Süper Lig'in 3. haftasında hakemler, 6 kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig erken kızardı

ANKARA (AA) - Süper Lig'de Galatasaray'ın liderliğiyle geçilen 3. haftada 6 kırmızı kart çıktı. Henüz sezon başı olmasına rağmen gergin geçen haftada Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Kayserispor'dan birer, Gençlerbirliği'nden ise 2 futbolcu kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa'yı konuk eden Akhisar Belediyespor, Mustafa Yumlu'nun 44. dakikada kırmızı kart görmesiyle müsabakanın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Ege temsilcisi, uzun bir süre bir kişi eksik oynamasına rağmen Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta ise Kayserispor'dan Varela, Osmanlıspor'dan da Tugay Kacar kırmızı kart görerek, takımlarını yalnız bıraktı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri olan Gençlebirliği, dün Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Başkent ekibinde Rantie ilk yarının son bölümünde, Murat Duruer de 85. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Atiker Konyaspor'un, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Ali Turan, uzatmalarda kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 6 kırmızı kart en son geçen sezonun 7. haftasında çıkmıştı. Ayrıca 2014-2015 sezonunun 30'uncu, 2015-2016 sezonunun da 4. haftasında hakemler, 6 kez kırmızı kartına başvurmuştu.

Son yılların en fazla oyuncu ihraç edilen haftası ise 8 kırmızı kartla 2014-2015 sezonunun 18. haftası olmuştu.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKırmızı KartSporSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5