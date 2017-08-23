Süper Lig, FIFA 2018'de yer alacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, milyonlarca futbolseverin bilgisayar ve çeşitli oyun konsollarında oynadığı FIFA 2018'de yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, EA Sports ile 3 yıllık yeni anlaşma imzalandığı duyuruldu. Bu iş birliği doğrultusunda Süper Lig'de yer alan tüm takımların, FIFA 2018'in yanı sıra 2019 ve 2020 oyun serilerinde de yer alacağı bildirildi.

Açıklamada, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de yer alan takımların orijinal formalarıyla FIFA 2018'de futbolseverlerle buluşacağı ifade edildi.

FIFA 2018 oyunu, 29 Eylül'de piyasaya sürülecek.