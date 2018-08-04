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Süper Lig maçları sırasında Periscope'a erişim engeli

- İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, yayın hakları Digitürk'te bulunan Süper Toto Süper Lig maçları süresince Periscope'a erişim yasağı uygulanmasına karar verdi - ESB Genel Sekreteri Bülent Kent: - "İnternet servis sağlayıcılara gönderilen mahkeme kararı, yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibarıyla uygulanacak" - "Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Periscope, maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacak"

Süper Lig maçları sırasında Periscope'a erişim engeli

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince, yayın hakları Digitürk'e ait Süper Toto Süper Lig maçlarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere, Periscope'a erişim yasağı uygulanmasına karar verildi.

Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının yayın hakkını elinde bulunduran Digitürk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak, maçların Twitter'a ait Periscope'tan yayınının önüne geçmek amacıyla karar aldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere pscp.tv, proxsee.pscp.tv, prod-assets.pscp.tv, prod-video-eu-central-1.pscp.tv Periscope uygulama adreslerinde Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engellenmesine karar verildi."

Söz konusu kararın, diğer platformların yayın hakkını elinde bulundurdukları benzer canlı maç yayınları için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

- Maçlar bitince tekrar erişilebilecek

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) Genel Sekreteri Bülent Kent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Digitürk tarafından yapılan başvuru sonucu mahkemenin aldığı kararla Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı gün ve saatlerde canlı video paylaşım uygulaması Periscope'a erişimin engelleneceğini söyledi.

İnternet servis sağlayıcılarına gönderilen mahkeme kararının Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos itibarıyla uygulanacağını vurgulayan Kent, şunları kaydetti:

"Birliğimiz kurulduğundan bu yana ilk kez belli süreler arasında erişim yasağına ilişkin mahkeme kararı alındı. Süper Lig maçları başlarken erişime kapatılacak olan Periscope, maç yayınlarının bitmesinin ardından tekrar erişime açılacak."

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Bülent KentCanlı YayınDigiturkESBPeriscopeSüper Lig
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