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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak.

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 13. haftanın perdesi yarın oynanacak Osmanlıspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla açılacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak başkent derbisi saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bornova)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Muhabir: Emrah Oktay

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