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Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Ağustos Cuma:

21.45 Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

26 Ağustos Cumartesi:

19.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: Barış Şimşek

19.45 Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

21.45 Kayserispor-Osmanlıspor: Fırat Aydınus

21.45 Göztepe-Trabzonspor: Serkan Çınar

27 Ağustos Pazar:

19.45 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

21.45 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

21.45 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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3. HaftaFutbolHakemSporSüperlig
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